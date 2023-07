De rechtbankvoorzitter in het Marengoproces kan geen indicatie geven wanneer uitspraak gedaan zal worden in de omvangrijke liquidatiezaak. Dat antwoordde hij donderdag op een vraag daarover van de advocaat van verdachte Achraf B. „De rechtbank kan er niets over zeggen.” De voorzitter gaf aan dat vrijdag procedurele zaken - zoals de uitgestelde vonnisdatum - besproken worden.