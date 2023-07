De wereldwijde vraag naar olie neemt dit jaar naar verwachting toe tot 102,1 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, een nieuw record. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stijgt de vraag daarmee met 2,2 miljoen vaten per dag. Het grootste deel van de toename (70 procent) komt op het conto van China, waar vooral de petrochemische industrie weer goede zaken doet, staat in een rapport van het agentschap.