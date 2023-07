Overijssel legt nieuwe landbouwgedeputeerde restrictie op

De provincie Overijssel heeft de nieuwe landbouwgedeputeerde Maurits von Martels een restrictie opgelegd. Von Martels wordt onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), maar dat geldt niet voor de regio Vechtdal, aangezien hij daar zelf als boer actief is. Om belangenverstrengeling te voorkomen, is de verantwoordelijkheid voor dat gebied neergelegd bij een andere gedeputeerde, Martijn Dadema. Voor de andere vijf PPLG-gebieden in Overijssel is Von Martels wel het eerste aanspreekpunt.