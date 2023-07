Meer kans op natuurbranden: sinds 1950 dubbel zoveel risicodagen

De kans op natuurbranden is in de afgelopen decennia flink toegenomen. Sinds 1950 is het gemiddelde aantal risicovolle dagen verdubbeld, meldt het KNMI donderdag. Op zulke dagen is de minimale luchtvochtigheid lager dan 50 procent, waardoor kleine of dode gewassen al binnen een paar uur droog genoeg zijn om in brand te vliegen. De luchtvochtigheid neemt af omdat het door klimaatverandering steeds warmer wordt in Nederland.