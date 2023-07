In het eerste halfjaar van dit jaar heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in totaal 20.122 asielaanvragen binnengekregen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het om 19.956 asielaanvragen, maar het „maandelijkse patroon” komt overeen met voorgaande jaren, meldt de IND.