Het aantal diagnoses van de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de beet van een besmette teek en te herkennen aan een rode ring of vlek op de huid, was bij de meest recente meting in 2021 even hoog als bij de voorlaatste telling in 2017. In 2021 zagen dokters 25.600 keer zo’n rode ring of vlek. „Voor het eerst sinds de eerste meting in 1994 nam dit aantal niet toe”, aldus gezondheidsinstituut RIVM donderdag.