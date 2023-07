ASMI zet opmars voort in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak is donderdag licht omhooggegaan na de sterke opmars een dag eerder. Vooral ASMI deed opnieuw goede zaken. Het chipbedrijf was wederom de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met een plus van 1,7 procent. Woensdag won ASMI al ruim 6 procent. Bij de kleinere bedrijven moest waterzuiveraar NX Filtration het ontgelden, na een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Dat aandeel leverde dik 3 procent in.