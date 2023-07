In een toespraak aan de universiteit van Vilnius zei de Amerikaanse president Joe Biden dat „de NAVO sterker, energieker en meer verenigd is dan ooit tevoren”. De hoop van de Russische president Vladimir Poetin in 2022 dat de NAVO zou „knakken” is volgens hem niet uitgekomen. „Poetin dacht dat democratische leiders zwak waren. Maar hij had het mis.” Biden zei dat Poetin „een laffe drang” heeft om land en macht te vergaren.