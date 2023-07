E-bikebedrijf VanMoof krijgt uitstel van betaling van rechter

Het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof heeft de winkels gesloten en uitstel van betaling verkregen van de rechtbank in Amsterdam. Zo’n uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Speciale door de rechter aangestelde bewindvoerders proberen met het management van het bedrijf nog een oplossing te vinden om VanMoof overeind te houden. „We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten en zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties”, laat de onderneming weten.