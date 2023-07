De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag verder omhoog na de winstbeurt een dag eerder. De beurshandel op Wall Street stond daarbij volledig in het teken van de nieuwste inflatiecijfers. Die lieten zien dat de stijging van de consumentenprijzen in juni verder is afgekoeld tot een niveau van 3 procent. De inflatie viel daarmee lager uit dan voorzien.