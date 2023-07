Bijna alle huisartsenpraktijken verwachtten afgelopen jaar dat ze binnen twaalf maanden een tekort aan dokters tegemoet moesten zien. Dat zegt instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg Nivel op basis van een jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken, die in 2022 is gehouden. Het aandeel met een dergelijke verwachting is volgens de uitkomsten gestegen van 49 procent in 2018 naar 95 procent in 2022.