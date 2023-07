Er is werk aan de winkel, reageert Jan Struijs op het kritische rapport van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap naar integriteit binnen de politieorganisatie. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond zegt in het radioprogramma Spraakmakers (KRO-NCRV) dat integriteit binnen de politie nog altijd een taboeonderwerp is. „We moeten dit veel meer opentrekken en meer aan preventie doen”, zegt hij.