Het Rode Kruis roept overheden op om zich voor te bereiden op extreme hitte. De hulporganisatie pleit ervoor om maatregelen te nemen nu extreme hitte „niet langer een ver-van-je-bedshow” is. „Als we ons niet aanpassen, dan kunnen we de komende jaren een ongekende toename van de sterftecijfers verwachten door die hitte”, zegt Fleur Monasso, programmamanager bij het Klimaatcentrum van het Rode Kruis.