EU-parlement eens over onderhandelingspositie natuurherstelwet

Het Europees Parlement heeft na een roerige plenaire zitting in Straatsburg, spannende stemrondes en na wekenlange onrust en verdeeldheid alsnog zijn positie bepaald over de invoering van een Europese natuurherstelwet. De onderhandelingen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie over de door Eurocommissaris Frans Timmermans voorgestelde wettelijke maatregelen om de natuur te herstellen en op peil te houden kunnen daardoor van start gaan.