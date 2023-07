Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft zich na vijf maanden teruggetrokken uit een panel dat sprak over de toekomst en uitdagingen van de Britse luchtvaartsector. Volgens het bedrijf werd er onvoldoende vooruitgang geboekt in de gesprekken, die onder meer gingen over duurzaamheid en de rechten van klanten. Sterker nog, de in februari opgerichte raad was een „praatclub” geworden, aldus Ryanair-topman Michael O’Leary.