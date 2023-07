Senaat akkoord: doxing is binnenkort te bestraffen

Mensen die ongewenst persoonlijke gegevens verspreiden om iemand te intimideren, kunnen daar naar verwachting vanaf 1 januari 2024 voor bestraft worden. Een wetsvoorstel over dit fenomeen - doxing - is aangenomen op de laatste vergaderdag van de Eerste Kamer voor de zomervakantie. Daders riskeren hiervoor een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro, zo komt in de wet te staan. Bij doxing van mensen met bepaalde beroepen wordt die straf verhoogd.