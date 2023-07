Fractieleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie laat de vraag nog open of zij de komende verkiezingscampagne lijsttrekker wordt voor haar partij. Dat wil ze zo kort na de kabinetsval nog niet zeggen, laat ze weten bij een ledenbijeenkomst in Veenendaal. „Dat is nu aan het bestuur en ik heb thuis ook een gesprek”, zegt ze desgevraagd.