Bij een bedrijf in het dorp Waardenburg (Gelderland) is dinsdag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald om te voorkomen dat de brand overslaat naar naastgelegen panden. De rook kan voor overlast zorgen. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven, meldt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.