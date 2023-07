De landen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn het niet eens geworden over een verlenging van een humanitaire operatie in Syrië. Die is cruciaal voor het leveren van noodhulp aan miljoenen mensen in de gebieden die in handen zijn van de rebellen. Rusland vetode een verlenging van negen maanden, omdat het Kremlin dat een te lange periode vindt.