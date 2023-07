Een Europese satelliet die in 2018 is gelanceerd, vergaat binnenkort in de dampkring. De brandstof is bijna op en daardoor kan het vaartuig niet lang meer in een baan rond de aarde blijven. Een groot deel zal in de lucht verbranden, maar sommige grote onderdelen overleven dat. De vluchtleiding in Noordwijk probeert de satelliet zo te sturen dat die brokstukken veilig in zee terechtkomen.