Overijssel voelt zich in de steek gelaten door het Rijk

De provincie Overijssel voelt zich in de steek gelaten door de rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft volgens Overijssel de komende jaren geen financiële middelen beschikbaar om bij te dragen aan de verduurzaming van de treinen op twee spoorverbindingen in de provincie. Overijssel heeft nu besloten om uit eigen middelen in ieder geval verder te gaan met de plannen om de dieseltreinen die rijden op het traject Almelo-Hardenberg over enkele jaren te vervangen door elektrische treinen.