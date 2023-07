Amazon stijgt op Wall Street aan begin koopjesfestijn

Amazon ging dinsdag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse webwinkelconcern organiseert weer zijn tweedaagse koopjesfestijn Prime Day. In het Verenigd Koninkrijk leggen magazijnmedewerkers van Amazon het werk neer tijdens het koopjesfeest om een hoger loon af te dwingen. Ook in Duitsland roept de vakbond het personeel van tien distributiecentra op te gaan staken uit onvrede over de arbeidsomstandigheden bij Amazon. Het aandeel won desondanks 0,3 procent.