Enkele honderden mensen herdenken dinsdag voor de 28e keer de genocide in Srebrenica in 1995. Voorafgaand aan de herdenking op het Lange Voorhout in Den Haag is een vredesmars gelopen ter nagedachtenis aan de massamoord, deelnemers droegen een spandoek met foto’s van de slachtoffers. Een groot aantal bezoekers droeg witte shirts met de tekst ‘never forget Srebrenica’.