De man die maandag werd doodgeschoten in een woonwagenkamp in Eindhoven, was een 34-jarige Utrechter. De politie waarschuwt dinsdag dat er een foto van het overleden slachtoffer op sociale media rondgaat. „Dit zijn hele nare beelden en verschrikkelijk om te zien”, aldus de politie. „Deel de foto niet met elkaar en als u het dan toch toegestuurd krijgt, verwijder het dan direct.”