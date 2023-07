Vermoorde Russische officier stond op ‘zwarte lijst’ Oekraïners

Een 42-jarige Russische ex-marineman die werkzaam was bij een rekruteringsbureau van de strijdkrachten is maandag in de stad Krasnodar tijdens het joggen doodgeschoten. De autoriteiten van de Zuid-Russische stad zijn met een onderzoek gestart. De man stond op een zwarte lijst die in Kyiv is opgezet voor ‘vijanden van Oekraïne’. Een ex-burgemeester van de stad en lid van de Doema, Jevgeni Pervitsjov, zei dat het slachtoffer, Stanislav Rzjitski, eerder commandant was van een Russische onderzeeër.