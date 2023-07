Met opblaaspalm gepakte Belg bleek 18 jaar cel tegoed te hebben

De politie heeft in Geldrop een 34-jarige Belg opgepakt die in eigen land nog 18 jaar gevangenisstraf moet uitzitten. Dat maakte de politie dinsdag bekend. De man viel zaterdag door de mand toen agenten hem rond 22.00 uur over de Nieuwendijk zagen sjouwen met een opblaaspalmboom onder zijn arm. Die had hij gestolen bij een beachvolleybaltoernooi die dag in Geldrop. De man bekende de diefstal, waarna de boom werd teruggebracht naar de organisatie.