ArcelorMittal was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. De staalfabrikant profiteerde onder meer van de uitbreiding van de Chinese steunmaatregelen voor de noodlijdende vastgoedsector van het land. De stemming op de Europese beursvloeren bleef verder terughoudend in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over juni, dat woensdag op het programma staat.