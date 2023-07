De politie heeft in Rotterdam acht mannen aangehouden die verdacht worden van drugshandel. Bij invallen in een café, twee woningen in Rotterdam-West, in Hoogvliet, en panden in de Rotterdamse wijken Schiebroek, Pendrecht en Katendrecht werden in totaal ruim honderd kilo harddrugs, twee vuurwapens en een grote som geld in beslag genomen.