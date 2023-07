CDA-delegatieleider in het Europees Parlement Esther de Lange staat „op dit moment niet vooraan in de rij voor het partijleiderschap”. De vraag of zij eventueel beschikbaar is, nu CDA-voorman Wopke Hoekstra de volgende verkiezingen niet beschikbaar zal zijn als lijsttrekker, „is iets voor na de zomer”, zei De Lange desgevraagd in Straatsburg.