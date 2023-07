Van Lanschot Kempen behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De vermogensbeheerder werd door analisten van Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald en was met een min van 2,5 procent de grootste daler in de MidKap. De stemming op de Europese beurzen was verder gematigd positief. Een uitbreiding van de Chinese steunmaatregelen voor de noodlijdende vastgoedsector van het land zorgde daarbij voor enig optimisme.