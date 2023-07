De wereldwijde markt voor cruciale grondstoffen voor de energietransitie zoals lithium, kobalt, koper en nikkel is vorig jaar gegroeid naar een waarde van 320 miljard dollar. Dat is een verdubbeling over een periode van vijf jaar, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Vanwege de energietransitie is er enorme vraag naar die grondstoffen.