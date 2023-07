VVD-prominent en oud-fractieleider Klaas Dijkhoff blijft erbij dat hij geen interesse heeft in het lijsttrekkerschap van de VVD, heeft hij gezegd bij Op1. De vraag wie de leider wordt van de VVD ligt open sinds Mark Rutte maandagochtend heeft gezegd dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Dijkhoff werd lang genoemd als mogelijke opvolger van Rutte, maar stapte in 2021 uit de politiek omdat hij toe was aan iets anders.