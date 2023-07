VDL blijft vaag over verdere boomkap bij uitbreiding Nedcar

VDL blijft vaag over de kap van nog meer bomen rond de autofabriek in Born bij de verdere uitbreiding van Nedcar. Dat bleek maandagavond tijdens een bijpraatsessie door VDL-directielid Paul van Vuuren van de Limburgse Staten. Volgens VDL mag het bedrijf het resterende deel van het eerder gekapte Sterrebos kappen, evenals enkele honderden bomen die in de weg staan bij de aanleg van nieuwe infrastructuur. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de verdere ontwikkelingen bij Nedcar, aldus Van Vuuren.