Twee Franse verdachten die afgelopen vrijdag in Venlo wegens vervoer van lachgas in Venlo waren opgepakt, zijn weer vrij. De rechter-commissaris heeft hen maandag laten gaan. De man van 19 en vrouw van 40 wilden in hun auto 240 kilo lachgas vanuit Duitsland via Nederland naar België vervoeren, maakte het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekend.