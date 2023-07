Man (26) verdacht van afpersen horecazaken Utrecht

De politie heeft een 26-jarige man uit Geldermalsen aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging tot afpersing van vier horecaondernemers in Utrecht. De ondernemers kregen te horen dat ze in cryptovaluta moesten betalen om te voorkomen dat hun zaak zou worden gesloten. Daarbij verwees de afperser volgens de politie naar een horecazaak in de Utrechtse Kanaalstraat die werd gesloten nadat daar een explosief was aangetroffen.