Wolf al sinds 1979 beschermd in Europa

De wolf geldt al als beschermde diersoort sinds de Conventie van Bern, een internationaal verdrag voor het behoud van soorten dieren en planten. Nederland ondertekende dat verdrag destijds ook, aldus de Europese Commissie. In 1992 is de noodzakelijke bescherming van de wolf verankerd in de Europese wetgeving via de Habitatrichtlijn, waarin meer dan duizend zeldzame en bedreigde dieren- en plantensoorten in heel Europa zijn opgenomen. Nederland benoemde de wolf tot beschermde binnenlandse diersoort in 2014, toen de wolf vanuit Duitsland de grens naderde. In 2018 vestigde de eerste wolf zich op de Noord-Veluwe.