Weinig beweging op Wall Street in afwachting nieuw inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag weinig beweging zien. Beleggers kijken deze week onder meer uit naar de officieuze opening van een nieuw kwartaalcijferseizoen. Zo komen de grote Amerikaanse banken Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo vrijdag met hun kwartaalcijfers. Ook komen er woensdag nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Die zullen een grote rol spelen bij het rentebesluit van de Federal Reserve later deze maand.