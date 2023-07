Provinciale VVD’ers maken ‘diepe buiging’ voor Rutte

Een „groot politicus”, zegt fractievoorzitter Arne Weverling van de VVD in Zuid-Holland over partijgenoot Mark Rutte, die maandag aankondigde de politiek te gaan verlaten. „Hij is ruim twintig jaar actief geweest voor Nederland en hij heeft het land door heel moeilijke periodes geleid. Een diepe buiging voor hem”, aldus Weverling, die tussen 2017 en 2021 namens de VVD in de Tweede Kamer zat. „Deze man gaat echt de geschiedenisboeken in als een groots staatsman, waar Nederland veel aan te danken heeft.”