Bedrijfsleven is Rutte ‘zeer erkentelijk’ voor jarenlange inzet

Het Nederlandse bedrijfsleven is vertrekkend demissionair premier Mark Rutte „zeer erkentelijk” voor zijn inzet voor het land, ook op internationaal niveau. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roemen vooral de kwaliteit van Rutte om in een moeilijk politiek landschap meerderheden te vinden voor belangrijke zaken. „Van de nieuwe pensioenwet tot alle investeringen in de vernieuwing van de economie (Groeifonds) en de aanpak om bedrijven en burgers door de corona-periode heen te loodsen”, klinkt het.