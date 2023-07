BBB-leider Van der Plas: ik moet goed nadenken over premierschap

BBB-leider Caroline van der Plas moet goed nadenken of ze premier wil worden. „Als het me nu gevraagd wordt, zou ik zeggen: ik doe het niet”, aldus het Kamerlid. „Het zou alleen een optie zijn als ik premier vóór Nederland kan zijn”, vervolgt ze. Daarmee doelt Van der Plas op een stelsel waarbij de premier zich alleen focust op binnenlandse zaken, en de minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor alles buiten Nederland. Die minister van Buitenlandse Zaken moet volgens haar iemand zijn met aanzien en een groot netwerk.