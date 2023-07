Deskundigen: wolf die aanvalt vliegt naar de keel

Een wolf die een mens gericht wil aanvallen, springt hoog tegen die persoon op en bijt in de buurt van de hals of keel. De wolf probeert dan zijn slachtoffer uit zijn evenwicht te brengen om te kunnen bijten. Dat de wolf die in Drenthe werd doodgeschoten de schapenhouder niet is aangevlogen, kan er op duiden dat het dier zich probeerde te verweren. Zo duidt Wolven in Nederland, de organisatie van wolvendeskundigen, het gedrag van de doodgeschoten wolf in Wapse.