In Amsterdam-Zuidoost is zondagavond een man neergeschoten, bevestigt de politie een bericht van Het Parool. Rond 23.45 uur meldde de man zich bij het politiebureau na te zijn neergeschoten in de Isabella Richaardsstraat. Hij is daarna met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar, aldus een woordvoerder van de politie.