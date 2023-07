De Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev die sinds 2016 aan de macht is, is in vervroegde presidentsverkiezingen herkozen voor een ambtsperiode van zeven jaar. Hij kreeg volgens de officiële cijfers circa 87 procent van de stemmen, meer dan de 80 procent van twee jaar terug. De uitdagers van de president zijn niet erg bekend en de media staan in dienst van Mirzijojevs bewind.