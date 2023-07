Burgemeester Rikus Jager van de Drentse gemeente Westerveld kon naar eigen zeggen niet anders dan de wolf die zondagochtend een schapenboer had verwond, laten doodschieten. „We hebben nog geprobeerd om een expert te bellen, maar dat lukte zo vroeg niet. Voor zover er expertise aanwezig was, hebben we die geraadpleegd, maar samen hebben we geconcludeerd dat er maar één keuze mogelijk was”, zegt hij in een toelichting.