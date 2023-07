De man die zondagochtend zwaargewond raakte door een steekpartij in een woning aan de Verheulstraat in Pernis is de 38-jarige bewoner. Wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk. Eerder meldde de politie dat twee andere aanwezigen in de woning werden aangehouden, maar dat klopte niet. Deze twee stonden ingeschreven op hetzelfde adres, maar waren op het moment van de steekpartij niet thuis.