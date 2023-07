Rusland vindt dat kerncentrale Zaporizja in Oekraïne hoog op de agenda moet staan bij de aankomende NAVO-top in Litouwen. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei via berichtendienst Telegram dat de meeste leden van de westerse alliantie er gevolgen van zullen ondervinden als iets gebeurt met de kerncentrale.