IAEA-chef Rafael Grossi werd zaterdag bij aankomst op het vliegveld van Seoul opgewacht door een protesterende menigte. Grossi’s internationaal atoomagentschap IAEA gaf namelijk deze week toestemming aan Japan om afvalwater van de kerncentrale in Fukushima te lozen in de Stille Oceaan. Veel Zuid-Koreanen maken zich zorgen over de gevolgen die dat heeft voor de gezondheid van mensen en dieren.