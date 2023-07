Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is hoopvol dat grote kwesties nog steeds aangepakt kunnen worden „vanuit de poldergedachte, met oog voor volgende generaties”. Dit zet ze op Twitter in een reactie op de val van het kabinet. Bewindslieden Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) zeggen zich ook in een demissionair kabinet te blijven inzetten.