Partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie zegt in reactie op de val van het kabinet dat ze de verschillende voorstellen voor het asielbeleid die op tafel lagen „gewogen” heeft en dat ze bereid was ver te gaan om migratie beheersbaar te houden. Maar dat het met de andere coalitiepartijen niet is gelukt „om te komen tot een pakket dat we gezamenlijk kunnen dragen”.