Rutte heeft ontslag kabinet aangeboden: verschillen onoverbrugbaar

De verschillen tussen de coalitiepartijen op het gebied van migratie zijn onoverbrugbaar gebleken, zei premier Mark Rutte in een persconferentie op vrijdagavond over de val van zijn kabinet. Hij heeft later op de avond schriftelijk het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan de koning. Hij noemt de situatie „betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen”. Zaterdag praat Rutte de koning bij op Paleis Huis ten Bosch.